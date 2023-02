Lazza LIVE alla Villa Bellini il 14 luglio 2023

Prezzo non disponibile

A poche ore dal termine del 73esimo Festival di Sanremo, che l’ha visto trionfare al secondo posto con "Cenere", il successo di Lazza è sempre più potente.

Oltre 10 milioni di stream macinati ad oggi su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile di come l’artista dei record abbia marchiato a fuoco il palco dell’Ariston con un brano che ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi in cima alle classifiche di Apple Music e Spotify, dove "Cenere" è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global - attualmente salito alla posizione 29.

A grande richiesta il cantante e pianista milanese ha annunciato il Lazza Ouvertour Summer 2023: 13 imperdibili appuntamenti estivi in partenza a giugno prodotti da Vivo Concerti e Next Show per infiammare le arene e i festival estivi più importanti d’Italia.

Lazza sarà anche in Sicilia, il 14 luglio alla Villa Bellini di Catania. Il live, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, è inserito nel cartellone del Wave Summer Music e si annuncia come uno dei concerti più attesi dell'estate siciliana.

I biglietti delle nuove date saranno disponibili online dalle ore 13:00 di martedì 14 febbraio e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di domenica 19 febbraio.