Liar Queen - Live at Sieben

???????? ?? ??????? festeggiamo la notte di Halloween con il ritmo dei Liar - Queen Tribute Band. Sarà un viaggio musicale attraverso i più grandi successi della band di Freddie Mercury, da “We will rock you” a “Radio Ga Ga”, in una serata all’insegna del buon cibo e della bella musica.03428520021. Via S. Euplio 138/140.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...