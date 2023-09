Mario Venuti LIVE il 16 e 17 settembre

Prezzo non disponibile

Da venerdì 8 settembre in radio e disponibile in digitale “SEGUI I TUOI DEMONI”, il nuovo singolo del cantautore MARIO VENUTI (etichetta Microclima, distribuzione Artist First), che torna con il suo pop raffinato ed eclettico dopo il brano uscito a maggio “Napoli-Bahia”.

“Segui i tuoi demoni” è disponibile al seguente link: https://linktr.ee/mariovenuti.

Sempre da venerdì è online sul canale YouTube dell’artista il video del singolo firmato da Lino Costa (https://www.youtube.co/watch?v=OruzJuRg4LQ).

Il singolo è composto e arrangiato da Mario Venuti e scritto da Venuti insieme a Kaballà. La produzione artistica è a cura di Tony Canto.

Il brano propone una riflessione sull’importanza di trovare la forza ma anche la sensibilità di riconoscere i propri demoni e imparare a convivere con loro, con la consapevolezza che il fuoco delle passioni che ci accompagnano per l’intera vita porta con sé rischi e difficoltà.

Il tour che in questi mesi ha portato Mario Venuti in giro in Italia prosegue con queste:

16 settembre – “Notti di un’Estate Giarrese”, Giarre (CT), Piazza Duomo (solo)

17 settembre – “Ottagono Music Fest”, Mascalucia (CT), Corso San Vito (solo)