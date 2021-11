Marracash al PalaCatania il 28 maggio 2022

Enorme successo per “NOI, LORO, GLI ALTRI” (Island/Universal Music) che, dopo aver debuttato alla #1 delle Classifiche FIMI Top Album e Top Singoli, con 12 brani nelle prime 12 posizioni, conquista oggi anche il disco d’Oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

Intanto, Marracash non vede l’ora di tornare live, per presentare davanti ai fan di tutta Italia “PERSONA” e il suo nuovo album “NOI, LORO, GLI ALTRI”, due grandi progetti discografici che hanno confermato Marracash come uno degli artisti più rilevanti della musica italiana. Come da comunicazione appena diffusa sui social, relativa al rinvio del tour, partirà a maggio 2022 il “PERSONE TOUR 2022” di Marracash, organizzato da Friends & Partners. Nuova data di Catania: 28 MAGGIO 2022 – PALACATANIA (recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e successivamente 19 febbraio 2022) I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per la nuova data. Info biglietti su www.friendsandpartners.it , www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.