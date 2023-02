Max Pezzali LIVE al Palacatania il 6 maggio

MAX30, l’inarrestabile tour #HITSONLY nei Palasport 2022/2023 di Max Pezzali, è sempre più travolgente: si aggiungono le ultime date alla grande festa prodotta e distribuita da Vivo Concerti, da marzo nei Palazzetti di tutta Italia al suono di brani epici che da trent’anni uniscono diverse generazioni.

Arrivano a quota nove gli spettacoli a Milano, con la nuova data il 27 aprile al Mediolanum Forum, mentre raddoppiano gli appuntamenti di Catania (nuova data: 6 maggio al PalaCatania, mentre la data del 5 si aggiunge ai SOLD OUT) I biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com da martedì 07 febbraio 2023 alle ore 16:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 12 febbraio 2023 alle ore 11:00.