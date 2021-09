Michele Bravi e Chiara Galiazzo LIVE alla Villa Bellini

Prezzo non disponibile

Ci sarà anche Chiara Galiazzo il 14 settembre alla Villa Bellini di Catania. L’artista sarà ospite al concerto di Michele Bravi, inserito nel cartellone del Wave Summer Music, organizzato da Giuseppe Rapisarda Management. L’annuncio è stato dato direttamente da Chiara nei suoi profili social.

Con “Live piano e voce”, il tour prodotto da Vivo Concerti, Michele Bravi torna a esibirsi dal vivo. L’artista porterà sul palco, oltre al singolo “Falene”, uscito il 18 giugno, i brani contenuti nel concept album “La Geografia del Buio”, pubblicato lo scorso gennaio e debuttato #1 nella classifica FIMI/GFK, come “Mantieni il bacio”, certificato disco d’oro con oltre 10 milioni di stream e 6 milioni di views, e alcune delle sue canzoni di maggior successo.



Michele Bravi, 26 anni, cantautore nato nel 1994 a Città di Castello. Lo scorso marzo, durante la 71° edizione del Festival di Sanremo Michele è accanto ad Arisa nella serata dedicata alla canzone d’autore. A settembre 2020, Michele è tra gli artisti che prendono parte al concerto – evento “Heroes e al progetto “Scena Unita”, entrambe le iniziative nate a sostegno dei lavoratori della musica e dello spettacolo. La collaborazione con Elodie per il singolo doppio platino “Nero Bali” risale al 2018, anno in cui pubblica anche il suo primo romanzo “Nella vita degli altri” (Mondadori).

Il 2017 lo vede per la prima volta salire sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Il Diario degli Errori”, che anticipa l’album “Anime di Carta” (Universal), tra i 10 più venduti dell’anno. Michele, vincitore nel 2013 di “X Factor” con l’inedito “La Vita e La Felicità”, scritto per lui da Tiziano Ferro, è inoltre la voce della versione italiana di “Remember Me” (Ricordami), brano della soundtrack del film Disney “Coco”.



I biglietti sono ancora disponibili. Si possono acquistare online su Ticketone e nei punti vendita Sicilia Ticket e Ticketone.