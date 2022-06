Preludio Marranzano World FEST - Intimate Dialogues" di Stockhausen&Mortazavi

Domenica 19 giugno Preludio del Marranzano World Fest. MARKUS STOCKHAUSEN & ALIREZA MORTAZAVI in Intimate Dialogues. Il preludio di questa edizione si apre con un concerto intimo e meditativo, nel segno del dialogo tra Oriente e Occidente, tra contemporaneità e tradizione, tra la magia dei suoni e l’incanto dei luoghi. La tromba e il flicorno di Markus Stockhausen introducono il tema degli ottoni, che sarà il filo conduttore di questa edizione, incontrandosi in questo caso con le corde martellate del santur di Alireza Mortazavi, per un viaggio tra jazz, musica persiana, minimalismo e improvvisazione.

BIGLIETTERIA - Al botteghino: € 20 Intero / € 15 ridotto*/ € 5 studenti/dipendenti unict. In prevendita € 15+dp intero / € 12+dp ridotto* (+ diritti di prevendita €1,50). *Riduzioni per Under 26, Over 65, abbonati AME, abbonati MWF 2022. Prevendita sul circuito DIY Ticket: https://www.diyticket.it/.../markus-stockhausen-e-alireza...