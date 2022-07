Camerata Polifonica Siciliana - “Skrjabin e la terra”

In occasione del 150° anniversario della nascita, la rassegna “Corti e Castelli” della Camerata Polifonica Siciliana diretta dal M° Giovanni Ferrauto omaggia il compositore russo Alexander Skrjabin, grande sperimentatore vissuto tra l'800 ed il '900, considerato tra i primi compositori moderni una delle figure più innovatrici e controverse, soprattutto per le sue idee estetico-musicali, per l'approdo al misticismo e per le sue teorie che mettevano in relazione i colori e le note musicali. Venerdì 8 luglio alle ore 20.45 nella corte del Museo Diocesano di Catania il soprano Manuela Cucuccio con Ivana Bordonaro al pianoforte, Mario Licciardello al violoncello e i testi scritti e narrati da Lina Maria Ugolini, daranno vita a Skrjabin e la terra, un racconto in musica e poesia immaginato da Lina Maria Ugolini sulle sensazioni e le creazioni sonore di un musicista mistico e visionario.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20)

Prevendite biglietteria online: www.yeventi.com

Ingresso: € 12 intero - € 10 ridotto ridotto over 65 anni e studenti