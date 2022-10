Negramaro LIVE al Teatro Metropolitan

La band dei NEGRAMARO il 28 e 29 ottobre LIVE al Teatro Metropolitan di Catania. Gran ritorno in Sicilia nell'intimità dei Teatri per uno dei gruppi più amati e seguiti dal pubblico. Biglietti in prevendita in tutti i punti autorizzati e online nei Circuiti: Box Office Sicilia tel. 0957225340 (solo mattina) www.ctbox.it. Ticketone: www.ticketone.it tel. 892101. Ticketmaster: www.ticketmaster.it;. Vivaticket: www.vivaticket.com.

Botteghino Teatro Metropolitan tel. 095322323 o www.metropolitancatania.it. Prezzi dei biglietti a partire da € 46,00 compresa prevendita fino ad € 80,50 compresa prevendita.