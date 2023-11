“Omaggio a George Gershwin”: da “An American in Paris” a “Rapsody in blue”

Prezzo non disponibile

“Omaggio a George Gershwin” condotto attraverso le sue pagine sinfoniche più celebri e amate dal grande pubblico, anche non necessariamente avvezzo alla musica classica. Sono tre partiture emblematiche della sensibilità gershwiniana - Rapsodia in blu (1924), Ouverture cubana (1928) e Un americano a Parigi (1832) - quelle che il Teatro Massimo Bellini di Catania propone per il secondo concerto della stagione 2023/24.

Di chiara fama gli artisti ospiti: sul podio dell’Orchestra dell’ente lirico etneo salirà il maestro Riccardo Bisatti; pianista solista Ruben Micieli. L’appuntamento è per il 10 novembre alle 20:30 (Turno A) con replica l1 alle 17:30 (Turno B).