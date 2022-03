'Orchestra da camera Orfeo' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 19 marzo, alle ore 21, spazio alla musica classica con l’Orchestra da camera Orfeo, con un repertorio di capolavori strumentali del ‘700 e dell’800. In programma: Edward Elgar: Elegy for strings op. 58; Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik K525 e Divertimento K136 in re maggiore; Anton Arensky: Variazioni su un tema di Tchaikovsky op. 35°.

La formazione orchestrale, fondata a Catania nel 2020 dal direttore d’orchestra Domenico Famà, è formata da professori d’orchestra nonché da giovani ed eccellenti strumentisti di nuova generazione provenienti da diverse parti del mondo. Scopo principale della formazione è quello di dedicarsi a un repertorio musicale vasto che spazia dalla musica barocca fino alla musica contemporanea, prestando molta attenzione alla prassi esecutiva e alle fonti musicali di riferimento.

L'ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina ffp2 e di una delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 3 e art 9 comma 2 del dl 23/7/2021. Prenotazioni: allo 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14) e al 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Biglietti: € 10 euro, ridotto € 8 (per studenti, under 25 e gruppi di minimo 5 persone). Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.