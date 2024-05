Concerto dell’Orchestra sinfonica dei licei musicali al Teatro Sangiorgi

Mercoledì 15 maggio, a partire dalle ore 17.00 e nel giorno dell'Autonomia Siciliana, appuntamento al Teatro Sangiorgi (Via Antonino di Sangiuliano 233) con il concerto dell'Orchestra sinfonica della rete regionale dei licei musicali.

La manifestazione, giunta quest’anno alla seconda edizione, prevede anche un concerto della Jazz band formata dalle eccellenze dei licei musicali. Si svolgerà nel Teatro Garibaldi di Modica il 21 mag-gio, alle 17. Una formazione costituita da 29 elementi (compreso un docente) tra fiati, percussioni, pia-noforte e voci soliste, diretta da Marco Caruso, docente del liceo ‘Giovanni Verga’ di Modica.

L’Orchestra sinfonica della Rete dei Licei Musicali della Sicilia è stata costituita nel 2023, primo espe-rimento in Italia, su proposta della Direzione Generale dell’USR Sicilia, in occasione della XXXIV edi-zione della Rassegna nazionale delle orchestre e degli ensemble musicali delle scuole di ogni ordine e grado dal titolo ‘La musica unisce la scuola’. Manifestazione promossa dal Ministero dell’istruzione e del merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, su proposta del Co-mitato Nazionale per l’Apprendimento pratico della Musica, in collaborazione con INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Il debutto per l’Orchestra sinfonica della rete dei Licei Musicali della Sicilia è stato l’8 giugno dello scorso anno, al Politeama Garibaldi di Palermo in occasione della cerimonia inaugurale della XXXIV Rassegna nazionale.