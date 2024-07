Peppe Servillo&Solis String Quartet LIVE in 'Carosonamente'

Il concerto interamente dedicato a Renato Carosone. Dopo “Presentimento” e “Spassiunatamente”, con i quali hanno affrontato con dovuto rispetto capolavori della canzone classica napoletana, PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET portano in scena un nuovo concerto, questa volta interamente dedicato a Renato Carosone.

“Carosonamente è un connubio affascinante tra musica e parole, storie vere e credenze popolari, storie del popolo e dal popolo. Dai classicissimi “”Tu vuo’ fa l’americano”, “Torero” e “’O sarracino”, passando per canzoni meno famose come “ Tre guagliune e ‘nu mandolino” a capolavori carichi d’ironia come “Pigliate ‘na pastiglia” fino a raggiungere canzoni e testi melanconiche del dopoguerra come “Giacca rossa ‘e russetto” e “T’aspetto ‘ e nove”.

Formazione: Peppe Servillo voce, Vincenzo Di Donna violino, Luigi De Maio violino, Gerardo Morrone viola, Antonio Di Francia violoncello. Posto unico: € 20,00 prev. inclusa, abbonati Catania Jazz € 15,00 prev. inclusa. Per acquisto biglietti online: www.ctbox.it o www.diyticket.it.