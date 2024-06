Pink’s One LIVE alla Villa Bellini

Il tour estivo dei Pink’s One, una delle tribute band dei Pink Floyd più seguite e apprezzate del panorama italiano e internazionale, farà tappa in Sicilia per cinque date con una grandissima sorpresa.

Ai nove elementi della band si aggiungeranno tre grandi ospiti d'eccezione: M????? ?????? e ????? ????, corista e sassofonista dei Pink Floyd nel tour Delicate Sound Of Thunder, e per la prima volta al loro fianco anche Mr. ????? ??????, talentuosissimo tastierista e pianista, attivo session man, figlio di Roger Waters, presente nei tour di Dark Side Of The Moon e The Wall con la band del padre, con cui daranno vita ad un fantastico omaggio al capolavoro leggendario dei Pink Floyd "??? ???? ???? ?? ??? ????".

Queste le date (organizzazione Eventi Olimpo - Biglietti acquistabili nei punti vendita TicketOne e sul sito www.pinksoneofficial.com).

8 agosto – Teatro Greco – Tindari (Me)

10 agosto – Teatro Nino Croce – Valderice (Tp)

12 agosto – Scalinata di Noto – Noto (Sr)

13 agosto – Teatro di Verdura – Palermo

14 agosto – Villa Bellini – Catania

I Pink’s One nascono nel 2010 a Siracusa, a e ripropongono i brani più significativi ed emozionanti dell’ampio repertorio pinkfloydiano, concentrando in un emozionante spettacolo di luci e suoni ben mezzo secolo di Storia della Musica. L’accurata scelta sonora, la cura degli arrangiamenti, la versatilità e la completezza dell’organico, unitamente al bagaglio di esperienza accumulato nel corso degli anni, fanno dei Pink’s One una delle tribute band dei Pink Floyd più apprezzate.

I Pink’s one sono Alessandro Di Mauro (Guitar, Vocals), Andrea Zanti (Guitar, Vocals), Seby Aprile (Drums), Daniele Sorce (Bass Guitars), Gian Luigi Di Gregorio (Keyboards), Mattia Mazzola (Saxophones) Francesco Zanotti (Percussions), Kathrine Donzuso (Backing Vocals), Stephanie Donzuso (Backing Vocals), Virginia Sicuso (Backing Vocals).

Oltre a un'attenzione specifica nell'esecuzione dei brani, riproposti nella maniera più fedele possibile all'originale, e nella cura dei suoni, particolare rilevanza viene data anche all'aspetto scenografico dei loro concerti, con la presenza di video proiezioni su schermo circolare, giochi di luce e laser show.

La band vanta numerose collaborazioni con ospiti d'eccezione nel panorama musicale internazionale. Tra gli eventi più importanti tenuti dai PINK’S ONE, si rilevano quelli eseguiti alla Scalinata della Cattedrale di NOTO nel 2022, nello stesso anno al Teatro Greco di TINDARI ed infine al Teatro Antico di TAORMINA nel 2023, quest'ultimo realizzato in collaborazione con il “Coro Lirico Siciliano” e con la presenza di Gary Wallis come special guest, per un inedito omaggio all'album “The Dark Side of the Moon”.

Nell'ambito dei Teatri in Pietra, infine, molto apprezzato dal pubblico è stato un videoclip della band realizzato nel 2016, a porte chiuse, al Teatro Greco di SIRACUSA, nel quale la band ha eseguito la celebre suite pinkfloydiana "Echoes".