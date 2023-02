Pop italiano, Il canto sincero di Amalfitano al The Boozer

È romano, vive a Palermo e suonerà a Catania, il 24 febbraio, al Boozer public house. Parliamo di Amalfitano, cantante e autore della scuderia Sugar di Caterina Caselli.

Già voce dei Joe Victor, Amafitano ha intrapreso, nel 2018, la carriera da solista, Dal 2019 vive a Palermo dove ha inciso il suo disco “Ah!”.

Le sue nuove canzoni hanno una forza romana piena di amore, con un tappeto sonoro che scivola tra l’elettronica e il folk, facendo rivivere la bella canzone italiana degli anni ‘70 con il rock and roll. Un canto sincero urlato alla luna, che richiama feste mediterranee dall'anima quasi punk, ma anche un piccolo lato notturno, c'è l'estate italiana a mezzogiorno che spacca i muri, e le notti perdute nel piano bar, dove tutto ruota intorno all'amore per la forma canzone, per la voce e la melodia pop