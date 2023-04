RadioSAbir LIVE al FAB

Venerdì 28 aprile al FAB di Catania (via delle scale – 10, ore 21.00 – ingresso 10,00 euro con consumazione) i RadioSAbir presenteranno “Cunti e Mavarii pi megghiu campari”, il nuovo album degli ex Niggaradio: il pubblico potrà ascolta e parlare insieme al collettivo catanese del nuovo progetto discografico.

A seguire la band terrà un act “semielettrico” con brani tratti dal nuovo disco - undici brani in siciliano, anticipati dai singoli 'A rivoluzioni un si fa chi social' e “E resta ‘cca”, che “cantano blues, anche se non lo sembrano, ma lo sono e anche più di altri, sono blues del terzo millennio”, che gravitano intorno al Mediterraneo, ma attingono a tutto, dall'elettronica futuristica ad antichi ritmi, cori, rumori ancestrali, amalgamando tutto in un solo suono - e dal suo repertorio storico.