Renga&Nek LIVE alla Villa Bellini

In attesa della partecipazione al 74° Festival di Sanremo che li vedrà in gara con il brano “Pazzo di te”, RENGA e NEK annunciano i nuovi appuntamenti live dell’estate 2024.

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia della scorsa estate, i due speciali appuntamenti sold out all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, il duo Francesco RENGA e NEK Filippo Neviani sarà nuovamente insieme sul palco con due date in programma in Sicilia: 16/08 CATANIA - Villa Bellini per la rassegna Sotto Il Vulcano Fest, (direzione artistica di Nuccio La Ferlita) organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Catania e Summer Fest Catania. 17/08 PALERMO - Teatro di Verdura nel cartellone della kermesse Dream Pop Fest Palermo, organizzata da Puntoeacapo in collaborazione con Il Comune di Palermo.

I biglietti sono disponibili in prevendita dal 5 febbraio alle ore 16 su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket ciaotickets) e nei circuiti e punti vendita abituali. Le date del tour Renga Nek estate 2024 sono prodotte e organizzate da Friends&Partners.