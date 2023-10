Prezzo non disponibile

Sabato 7 ottobre 2023, alle ore 19, alla Sala Magma di Catania, in via Adua 3, concerto del Duo chitarristico Salvatore Daniele Pidone e Mario Martino. L’iniziativa del Centro Magma vede anche la collaborazione delle associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”. Per informazioni: 338.5047480- 333.3337848 - Facebook (Sala Magma).