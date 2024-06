Samuele Bersani LIVE al Teatro Metropolitan

Le emozioni del nuovo tour di Samuele Bersani&Orchestra continuano il loro viaggio: dopo il sold out registrato in tutte le date teatrali, con repliche in diverse città, e dopo aver incantato il pubblico delle Terme di Caracalla con un live d'eccezione, l'artista torna a grande richiesta nei teatri di tutta Italia dall’autunno con nuovi appuntamenti del tour che arriva anche in Sicilia.

Lunedì 9 dicembre 2024 Bersani si esibirà live a CATANIA al Teatro Metropolitan con una nuova data appena annunciata. Lo spettacolo sarà realizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dall'11 giugno, dalle ore 16.00 sul sito Puntoeacapo, e su tutti i circuiti e i punti vendita abituali.

Mentre è ancora viva la suggestione del suo ultimo concerto a Roma, dove in una location unica note e cuore sono andati all'unisono, Bersani annuncia una nuova parte indoor del suo tour di successo che (dopo una data zero a Civitanova Marche il 26 ottobre) prenderà il via ufficialmente il prossimo 9 novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano.

Lo spettacolo sarà un viaggio attraverso la carriera dell'artista con un programma che spazierà dai suoi grandi successi ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale. I suoni dell’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, si uniranno e mescoleranno con quelli della sua band e, procedendo insieme, aggiungeranno un nuovo fascino visionario alle sue già sorprendenti composizioni, creando atmosfere coinvolgenti e momenti di grande intensità emotiva.