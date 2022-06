Concerto 'Nati a Sud'

Il Comune di San Gregorio di Catania, ente titolare di un progetto di accoglienza integrata per minori stranieri non accompagnati della Rete S.A.I. – il Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno – e la Iblea Servizi Territoriali Onlus, ente attuatore di progetto, hanno organizzato per la giornata di domani una serie di iniziative per celebrare la “Giornata Mondiale del Rifugiato”.

L’idea si pone nell’alveo della Campagna globale #WithRefugees, lanciata dall’UNHCR - Agenzia ONU per i Rifugiati, per dare visibilità alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati, amplificare la voce di chi accoglie e rafforzare l’incontro tra le comunità locali e i migranti. In programma un calendario di attività in cui i beneficiari del S.A.I. condivideranno momenti, linguaggi ed esperienze con i loro coetanei sangregoresi, con i cittadini e con le realtà associative del territorio.

Per la mattina, dedicata ai più piccoli e giovani, presso il cortile della struttura che ospita il progetto, sono previste attività ludiche, ricreative e di animazione, in collaborazione con le associazioni del Grest e insieme all’équipe e ai beneficiari SAI.

Nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 19.30, presso l’arena dell’Auditorium comunale “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, in locandina: la presentazione del progetto di accoglienza e integrazione S.A.I. per M.S.N.A., a cura dell’Amministrazione comunale e della Iblea Servizi Territoriali; la proiezione del video “No racism” e un’esposizione fotografica dal titolo “Sulle ali della farfalla” realizzate dalla Onlus; un aperitivo multiculturale con la degustazione di ricette dal mondo; la presenza di banchetti info point delle tante associazioni partner.

A chiudere, dalle 21, spazio allo spettacolo targato “Nati a Sud”, che vedrà esibirsi 15 artisti. Sul palco, Alfredo Longo, Antonello Gialdino, Andrea Liotta, Ciauda, Daniele Girone, Daniel Zappa, Domi Africa, Francesco Vaccaro, Giovanni Cucuccio, Jhonnys Family, Luisa Biondo, Romina Pincha, Seis Cuerda Dos, Tiziana Maugeri. Proiezioni video paints a cura di Chris Minoldi. Presentano la serata Luca Lisi e Leti Gori.