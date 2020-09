SBAND Live - La Casita

La buona musica dal vivo è un'abitudine a cui non si può rinunciare. Mai. E allora diamo il benvenuto ad un fantastico progetto che si esibirà venerdì 18 settembre. Un nuovo viaggio targato The Boozer e La Casita. Ladies and Gentlemen ecco la SBAND! On StageStefania Galeano e Eleonora La Russo - voci, Vittorio La Rosa e Marco Bertino - chitarre e voci, Enzo Messina - basso, Daniele Caruso - batteria, Nino Pappalardo - percussioni. Il repertorio spazia tra cover rock, blues, pop, viaggiando tra epoche musicali diverse: dagli anni 70 passando per gli anni 80, 90, fino ai giorni nostri. Un viaggio sulle note di Toto, Eagles, Pink Floyd, Simple Minds, e ancora Eric Clapton, Ray Charles, John Mayer, Peter Gabriel, Sade, Ivan Graziani ed altri ancora. Il tutto reinterpretato con il personale stile musicale della band. La Casita, Via Roma 74 Sant'Agata li Battiati. Drink: free entry. Food e tavoli: prenotazioni al 333 604 0908.