DaleRocka and The Volcaones in concerto

La Rockabilly band Siciliana festeggia 25 anni di attività e di decine concerti suonati in giro per il continente con la pubblicazione di un nuovo album su vinile.

Fedeli a certe tradizioni e coerenti con il loroold style i quattro Rockabilly Rocker hanno sempre pubblicato la loro musica su vinile, musica prodotta da etichette discografiche come la francesenDoghouse&Bone, la spagnola Sleazy e la tedesca Rhythm Bomb Records.

Quest’anno approdano alla label spagnola El Toro Records, per la quale registrano l'album 'Keep on Rockin' con 12 canzoni inedite.

Come potete leggere fra le note di copertina, il titolo dell’album è una dedica a Giuseppe Bartoli, speaker radiofonico e e disk-jockey catanese del primi anni 80, considerato il pioniere della scena Rockabilly siciliana.

Massimo Rocca, Vince Mannino , Andrea Amico e Giovanni Ziino si esibiranno venerdi 8 settembre alle ore 21 all'Easy di piazza Carlo Alberto a Catania, sara’ un vero e proprio Rock&Roll Party per ascoltare enballare i 12 brani contenuti nel nuovo disco.

Durante il live saranno ospiti i catanesi Pino Ninni (tra inmigliori banjovisti bluegrass in circolazione) e Debby Lou che è tra le voci femminili più belle nel panorama 50'Style nazionale, entrambi presenti all'interno del nuovo LP di Dale Rocka and thenVolcanoes.