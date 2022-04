Smegma Bovary LIVE allo Zo

Prezzo non disponibile

Venerdì 8 aprile, a partire dalle ore 20.30, da Z? Centro Culture Contemporanee di Catania torna con“Finisce l'emergenza? Torna la musica”, nuova edizione della Doremillaro Night, evento musicalerealizzato in collaborazione con il progetto musicale etneo Doremillaro [sb] Recs creato dall’associazioneculturale Doremillaro, fondata dal musicista, compositore e ingegnere del suono catanese GiuseppeSchillaci. Doremillaro [sb] Recs è attiva come etichetta discografica indipendente dal 2010 per la promozione di artisti indipendenti legati alla scena musicale alternativa.

Dopo l’evento di SpiazZ? della scorsa estate, l'Associazione culturale Doremillaro inaugura il 2022 e il ritorno alla normalità il live degli Smegma Bovary, band con due tra i fondatori della Doremillaro [sb] Recs: Emiliano Cinquerrui (voce e “campioni rubati”) e Giuseppe Schillaci (synth e “facce buffe”). Con loro alla chitarra Marcello Caudullo. L'ingresso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di mascherina ffp2 e di green pass rafforzato. Biglietto: € 10 euro, ridotto € 7 entro le ore 22. Informazioni e prenotazioni: 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 14), 3281742045 tutti i giorni tranne domenica e festivi (solo tramite messaggi whatsapp dalle 15 alle 18). Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.