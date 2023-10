Grande partecipazione per l'esibizione dei The Rabbits a Belpasso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Grande partecipazione lo scorso sabato sera per il concerto dei The Rabbits all’Evelyn Ristopub di Belpasso. La tribute band di Anastacia, dopo le partecipazioni al festival musicale Risuoni al centro commerciale Le Zagare di S.Giovanni La Punta, alla Festa della Musica a Scordia, alle Notti delle Note a Pedara e all’Ottobrata di Zafferana, sabato sera nella cittadina chiamata Scacchiera dell’Etna hanno tenuto un concerto in cui hanno portato ben 15 canzoni di Anastacia, tra cui alcune di recente pubblicazione, più Simply The Best, storico brano della compianta Tina Turner.

Il concerto è stato aperto dal chitarrista e cantautore Fabio Gabriele, frontman degli Etnapop 2.0, che assieme ad Arturo Caflisch ha portato in scena alcuni brani inediti. Per i The Rabbits si chiude un vero e proprio cerchio dopo le ultime esibizioni nelle quali è stata sprigionata tanta energia musicale e non solo in primis dalla frontwoman Angela, ma anche dal tastierista Luca Franceschino, dal bassista Gianluca Caltabiano, dal chitarrista Carmelo Finocchiaro e dal batterista Andrea Pantuso. Nel mezzo dell’esibizione dei Rabbits ha trovato spazio quella di Maria Pia Pennisi con il chitarrista Carmelo Finocchiaro.

Come detto dalla frontwoman Angela quanto fatto finora però non rappresenta affatto un punto di arrivo, bensì un punto di inizio perché “veniamo da un bel ciclo di serate e siamo a un ottimo livello dopo questo primo concerto davvero importante in cui siamo stati del tutto protagonisti – ha detto Angela -, ma adesso siamo votati a programmare il futuro, anche perché il nostro repertorio, come già mostrato ieri, non si limita soltanto alle canzoni di Anastacia come tributo, ma spaziamo tra vari artisti nel contesto pop rock”.