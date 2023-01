'Tutti fenomeni' LIVE ai Mercati Generali

È iniziato a colpi di sold out Antidoto Alla Morte, il primo vero tour di Tutti Fenomeni, l'enfant prodige della nuova musica italiana, nei migliori club italiani, i luoghi per eccellenza dove la sua musica trova la dimensione più naturale.

Un tour a lungo rimandato a causa della pandemia che è finalmente l’occasione per ascoltare live le canzoni di Privilegio raro, il secondo disco uscito a maggio per 42 Records/Epic Records Italy, insieme a quelle di Merce Funebre, il suo album d’esordio.

Dopo il successo dei primi live di Torino (sold out), Roncade (Tv) e Bologna (sold out), il tour prosegue il 20 gennaio a Livorno al The Cage Theatre, il 28 gennaio a Catania ai Mercati Generali.

Prodotto come sempre da Niccolò Contessa, Privilegio raro scombina ancora una volta le carte in tavola. Un album che non somiglia a niente, in cui Tutti Fenomeni riesce a creare uno stile nuovo, frullando insieme tutto, attingendo dai mondi sonori più disparati destrutturandoli, decontestualizzandoli e portandoli in un altro universo: il suo.

Per l'acquisto dei biglietti online cliccare sul seguente link.