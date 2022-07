A Catania due concerti da record per Ultimo: 47 mila presenze

Numeri da record per i due concerti dell'11 e del 12 luglio di Ultimo allo Stadio di Catania. 47.000 presenze, 300 pullman provenienti da tutta la Sicilia e da fuori regione, una ricaduta stimata sul territorio di oltre 16 milioni di euro (secondo gli studi KPMG e Astoi). Moltissimi fans del cantautore romano provenienti da fuori città hanno scelto di pernottare a Catania e in provincia riempiendo gli alberghi, i B&B e le strutture ricettive. I flussi di spettatori per due giorni hanno interessato anche i ristoranti, i bar, le pizzerie e le gelaterie non solo della zona adiacente allo Stadio ma dell’intera città. Per raggiungere il luogo dell’evento oltre ai mezzi pubblici sono stati utilizzati voli aerei, taxi e sono stati noleggiati auto, moto e monopattini.

“I concerti di Ultimo - commenta il promoter Giuseppe Rapisarda - sono stati l’occasione per confermare ancora una volta che i grandi eventi non rappresentano solo un’occasione di spettacolo e intrattenimento per il pubblico ma sono anche uno strumento con cui generare ricadute economiche. La città di Catania si è fatta trovare pronta per questo appuntamento importante e si candida a diventare punto di riferimento per grandi iniziative capaci di generare impatti di natura economica, socio-culturale, ambientale e di marketing. Tutte le componenti hanno collaborato alla piena riuscita dell’evento sin dalla sua pianificazione nel 2019, quando la Giunta guidata da Salvo Pogliese ha rivisto le condizioni per realizzare i concerti allo Stadio. Senza la collaborazione del Comune di Catania, della Prefettura, della Questura, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, dei volontari e di tutti i componenti della Conferenza dei Servizi non sarebbe stato possibile mettere in piedi una produzione del genere. Un ringraziamento va anche a tutte le maestranze che hanno lavorato con grande professionalità ed hanno permesso al pubblico di assistere ad uno spettacolo senza precedenti. Riguardo ai benefici attivati dalla spesa dei partecipanti all’evento le ricadute positive non interessano solamente i principali comparti della filiera turistica come la ricettività e la ristorazione ma si ripercuotono su imprese di altri settori economici di tutto il territorio. La copertura mediatica dell’evento è stata un’occasione di promozione e valorizzazione territoriale che ha pochi precedenti e servirà ad accrescere la visibilità del territorio contribuendo positivamente alla sua immagine”.