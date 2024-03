Antonello Venditti LIVE alla Villa Bellini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Antonello Venditti celebra il 40ennale del suo album capolavoro “Cuore” con un grande progetto live: “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”. Uno spettacolo imperdibile che arriverà in Sicilia con due date in programma per l’estate 2024.

29 agosto CATANIA - Villa Bellini per la rassegna SOTTO IL VULCANO FEST (organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest).

31 agosto PALERMO - Velodromo Paolo Borsellino all’interno del cartellone del DREAM POP FEST PALERMO (organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Palermo).

Le prevendite per le due date saranno disponibili dalle ore 16 di oggi, 7 marzo, su www.puntoeacpao.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali.