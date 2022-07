"Vivaldiana" al Museo Diocesiano - Corti e Castelli

Venerdì 22 luglio alle ore 20.45 è in programma Vivaldiana, concerto barocco della Camerata Strumentale Siciliana, diretta da Sirio Scacchetti, con Massimo Mercelli al flauto solista. La formazione cameristica, da sempre seguita artisticamente dal celebre violoncellista Rocco Filippini e la cui direzione artistica è affidata da anni al M° Vito Imperato, prestigioso e storico violino di spalla dell’Orchestra della Fondazione Teatro Massimo Bellini di Catania, eseguirà in apertura “Il Gardellino” (concerto RV 428 in Re Magg per flauto e archi) e “Tempesta di mare” (concerto RV 433 in Fa Magg per flauto e archi). La serata proseguirà con l'esecuzione de “Le Quattro stagioni”, la più celebre tra le opere di Vivaldi nonché uno dei primissimi esempi di musica descrittiva.

Informazioni e prenotazioni tel. 3920889640 (ore 10-13 e ore 16.30-20)

Prevendite biglietteria online: www.yeventi.com

Ingresso: € 12 intero - € 10 ridotto ridotto over 65 anni e studenti