Bee Be Sea LIVE allo Zō Centro culture contemporanee

Prezzo € 12 intero al botteghino, € 10 prevendita su Dice.fm, € 8 per studenti al botteghino

Venerdì 21 aprile, alle ore 22, terzo e ultimo appuntamento da Zo Centro culture contemporanee di Catania per Disclosure, la nuova dimensione della musica live, creato in sinergia da Z?, Doremillaro e KVA, e reso unico dalla sua ricerca e produzione di eventi live e dj set.

Sul palco i Bee Be Sea, trio garage psichedelico originario del paesino di Castel Goffredo, nel Mantovano, in attività dal 2017. Warmup e aftershow curato da KVA, Lacinskij, e Calandra.

Biglietti: € 12 intero al botteghino, € 10 prevendita su Dice.fm, € 8 per studenti al botteghino. Info e prenotazioni: tel. 0958168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13), email biglietteria@zoculture.it .

La prenotazione non garantisce l’accesso al teatro dato che avranno precedenza i possessori di ticket già acquistati online. E’ necessario presentarsi al botteghino fino a 15 minuti prima dell’orario di inizio previsto per non perdere il diritto di prenotazione. Indirizzo: Z? Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.