Iku, Alvax e φίδι LIVE allo Zò Centro Culture Contemporanee

Sarà un venerdì 9 febbraio ricco di eventi quello di Z? Centro culture contemporanee di Catania. A cominciare dalle ore 19 con il secondo appuntamento di “Sma(s)k”, organizzato dal circolo Lgbt Open di Catania in collaborazione con Zo e Gaypost.it. Ospite Mariano Gallo, il drag performer napoletano meglio noto col nome d'arte di Priscilla, star tv con Drag Race Italia. L'ingresso è libero.

Alle ore 21.30 debutta il format Mody – il nome è preso in prestito da Modesta, protagonista de “L'arte della gioia” della scrittrice catanese Goliarda Sapienza -, un ciclo di performance di musica dal vivo e dj set curato dalle donne dello staff di Zo. Il suo obiettivo principale è quello di fare spazio a pratiche musicali e visive che ridisegnano i propri confini, sfidando il paesaggio culturale e le norme sociali.

Il team di Mody: direzione artistica e programmazione Julie Schaming, visuals Francisca Cardoso Lima, grafica Elie Laucher e Francisca Cardoso Lima, semantica Stefania Garozzo, scenografia Sofia Privitera e Gregorio Polizza.

La serata sarà aperta dal colletivo femminile Fluidae che presenta Alvax Sound, ovvero il progetto musicale di Valeria Di Sabato in arte Alvax, produttrice musicale, sound designer, sound e media artist originaria di San Vito Lo Capo. Ha eseguito la sua musica a livello internazionale e ha pubblicato il suo primo ep nel 2021, “I’m Not (In) My Body Anymore” con l’etichetta italiana Pitch The Noise. Segue il dj set di φ?δι vicious.

Dolci pantomime musicate e versi, danze dei tentativi di essere creature altre, noise punk di gioia rabbiosa che si trasforma in un set che veleggia sulle onde lunghe e crude di mari downtempo, protette dall’egida delle Meduse della musica italiana. Metà del duo φ?δι vicious è l’artista Ale Sandra (l'altro è Serafino Monaco).

Biglietti: € 12 al botteghino, € 10 in prevendita su https://dice.fm/partner/dice/event/6odr7-iku-live-av-x-mody-9th-feb-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets . Info allo 095.8168912 da lunedì a venerdì (dalle 10 alle 13). Z? Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.