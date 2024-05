Il "Concertone" dell’1 Maggio chiude ufficialmente l’edizione 2024 della Festa dei Fiori ad Acireale

Dodici ore di musica, da mezzogiorno a mezzanotte: un “Concertone” che ha visto susseguirsi gruppi musicali e artisti unici nel proprio genere: i Lautari; Brigantini; Peppe Giuffrida; QBeta e BandaBardò&Cisco, tra gli altri, che hanno intrattenuto il folto pubblico presente in piazza Duomo. Un evento musicale che ha chiuso ufficialmente l’edizione 2024 della “festa dei Fiori”. “Sono state giornate intense e settimane organizzative interminabili - ha dichiarato il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo - Far ripartire una festa “cancellata” è sempre più difficile che crearne una nuova. Abbiamo fatto del nostro meglio insieme alla Fondazione del Carnevale, agli assessori e ai consiglieri con cui condivido un percorso di crescita della nostra Città. Spero che la Festa dei Fiori diventi un evento regionale fisso a prescindere delle ammini-strazioni che si succederanno nel tempo. Continueremo con determinazione, su tutti i fronti, per portare crescita, sviluppo e miglio-rare la nostra Città. Da oggi si riparte con la consapevolezza di vivere in una Città Bellissima”.

“E’ stato bello vedere Acireale immersa nell’arte e nei fiori - ha dichiarato il presidente della Fondazione, Nando Ardita - Sono stati giorni intensi ma indimenticabili. Era questo il segnale che volevamo dare e ci siamo riusciti, Acireale ha tutte le carte in regola per tornare ad essere viva e apprezzata non solo dai nostri concittadini ma anche dai tanti vi-sitatori, gli stessi che in questi giorni sono venuti a trovarci rimanendo particolarmente colpiti dalle opere dei nostri maestri del fiore, ma anche delle installazioni e gli addobbi floreali curati nei minimi dettagli dall’amministrazione comunale. Ringrazio quanti hanno dedicato le proprie energie alla riuscita dell’evento e arrivederci all’edizione 2025 della Festa dei Fiori di Acireale”. E a proposito di arte, si è conclusa ieri, mercoledi 1 Maggio, la seconda edizione dell’estemporanea di pittura: “I Fiori tra il barocco acese”, organizzata dalle associazioni Switch on Art, CambioRotta in sinergia con la Fondazione del Carnevale.

La premiazione si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Turismo, sede della Fondazione. A vincere, in prima categoria, Valeria Sgroi, Maria Cristina Presti e Vincenza Russo mentre in Seconda Categoria rispettivamente Ambra Anna Santini, Letizia Messina e Emanuel Barbagallo. A consegnare le targhe ai giovani vincitori è stato il presidente della Fondazione del Car-nevale di Acireale, Nando Ardita e i membri del CdA della Fondazione.