Conclusa la seconda edizione di “Vulcanica, i dialoghi per la politica”

Si è chiusa la seconda edizione di “Vulcanica, dialoghi per la politica”, la due giorni di eventi gratuiti che si è tenuta al Palazzo Scammacca Murgo, organizzata da Simone Dei Pieri con Cambia e Osservatorio Opinio per promuovere attività e progetti di cittadinanza attiva “per chi cambia la Sicilia”. Ed è proprio grazie ai temi della cittadinanza che la rassegna ha ottenuto il coinvolgimento del pubblico catanese, soprattutto sui temi dell’attivismo e del social media, sul fenomeno dell’astensionismo, sulle tecnologie del XXI secolo e sull’ Europa nello scacchiere internazionale.

Tra gli ospiti Riccardo Pirrone, presidente di Ansmm (Associazione nazionale Social Media Manager), Mauro Gemma, giornalista di Meridionews, i docenti Unict Davide Bennato (Sociologia dei media digitali) dell’Università di Catania, Maurizio Caserta (Economia politica), Sara Gentile (Analisi del linguaggio politico), Rossana Sampugnaro (Sociologia dei fenomeni politici), Venera Tomaselli, (Statistica sociale), Stefano Fassina, economista e politico (associazione Patria e Costituzione) e Ali Khashan (già professore di Diritto Internazionale per l’università Al Quds).

”Crediamo che si possa parlare di politica in tanti modi e che conoscerne i meccanismi possa servire a comprenderla meglio, prima di tutto per essere cittadini pienamente consapevoli indipendentemente dalle opinioni politiche- dice Dei Pieri -, poi anche per fornire gli strumenti per analizzare meglio alcuni eventi che spesso ci coinvolgono in veste di spettatori, ma nulla di più. Continueremo a lavorare affinché Vulcanica diventi un evento sempre più seguito e siamo già al lavoro per l’edizione 2025”.

