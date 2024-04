"La donna: l'arte dell'amore": il concorso di pittura estemporanea di Acli Catania

Si intitola “La donna: l'arte dell'amore” ed è la prima ex tempore di pittura organizzata dalle Acli di Catania e dal Coordinamento Donne Acli Catania giunta alla sua terza edizione, con la direzione artistica dellaprof.ssa dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, Liliana Nigro. L’estemporanea, che si svolgerà domenica 12 maggio presso l’oratorio San Filippo Neri di Catania dalle ore 8 alle ore 16, nasce dalla volontà dell’Associazione di celebrare la donna in ogni sua forma, contro ogni violenza fisica e psicologica, contro ogni discriminazione ed ogni forma di sopruso del genere femminile. L’estemporanea vedrà la partecipazione di artisti, di qualsiasi età e competenza, invitati a rappresentare in modalità ex tempore “La donna: l'arte dell'amore”, ovvero la raffigurazione del concetto dell’amore universale verso la Donna. Il concorso, aperto a tutti, prevede l’esecuzione di un’opera artistica in ex tempore, in tecnica mista e/o performance che faccia riferimento al tema indicato, da realizzarsi all'interno dell’Oratorio San Filippo neri. In palio i seguenti premi in denaro: 300 euro al primo classificato; 200 euro al secondo classificato; 100 euro al terzo classificato.

Acli Catania metterà, inoltre, in palio ulteriori due premi: Premio della critica assegnato da Acli Catania del valore di 100 euro; Premio Coordinamento Donne Acli Catania del valore di 100 euro. A conclusione della giornata avverrà la premiazione. Nella Giuria ci sarà: la presidente Vera Squatrito, mamma di Giordana, vittima di femminicidio; Ornella Fazzina, critico d’arte; Daniela Arionte, gallerista; Erika Ragazzi, musicista; Massimiliano Feumenti, artista; Mary Sottile, giornalista; Maria Bella, giornalista; Umberto Gagliano, artista; Angioletta Scalisi, avvocato e mediatrice familiare; Loredana Giuffrida, docente di arte e immagine; Andrea Tromba, artista. Per la commissione Acli Catania e Coordinamento Donne Acli Catania: Rossella Fallico, addetta stampa Acli Catania; Natascia Arcifa, invitata permanente Acli Catania con delega ai Giovani e all’Europa; Nunzia Insabella, già direttrice del Patronato Acli Catania e invitata permanente Acli Catania con delega ai Rapporti istituzionali e alla Cultura. “Da direttore artistico, ma in primo luogo da donna, da madre, da figlia, voglio dedicare questo evento a mia madre da poco scomparsa” - afferma la prof.ssa Nigro. “La giuria di qualità rappresenta storie individuali umane e professionali importanti, che sfociano in un ensemble armonico di condivisioni di valori , di produzioni artistiche e comunicative. Vera Squatrito sarà la presidente di giuria, emblema di lotta e di coraggio, ma prima di tutto, simbolo d’amore infinito, nel ricordo della figlia Giordana, ennesima vittima di femminicidio. Ma anche giornalisti, artisti e critici d’arte - conclude la Nigro - tutte voci che all’unisono canteranno “La donna: l'arte dell'amore”.

“È un grande onore per me - afferma il presidente provinciale Acli Catania Ignazio Maugeri - organizzare per il terzo anno consecutivo questo contest artistico in nome del rispetto e dell’amore verso la donna. Vedere giovani ragazzi talentuosi raffigurare l’amore verso la donna credo sia il più bel messaggio che si possa mandare alla comunità, perché sono proprio le nuove generazioni a farsi portavoce di principi e valori come il rispetto”. Le iscrizione si concluderanno alle ore 12.00 di mercoledì 8 maggio 2024. Bando e regolamento presente sul sito Aci Catania. Per informazioni è possibile scrivere alla mail donnalartedellamore@gmail.com .