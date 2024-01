È Catania la Capitale Europea dei Cetacei del 2024. Ad annunciarlo è l’Associazione MARECAMP alla quale è stata affidata l’organizzazione della 35° Conferenza Annuale della Società Europea sui Cetacei - European Cetacean Society (ECS), che si terrà a Catania dal 10 al 12 aprile 2024.

La conferenza avrà luogo presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania e affronterà la tematica “Mammiferi marini e attività umane: come raggiungere uno sviluppo sostenibile delle aree costiere?” (titolo originale "Marine mammals and human activities: how to reach a sustainable development of coastal areas?").

L’evento gode del patrocinio del Dipartimento della Pesca Mediterranea (Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia), del Comune e della Città Metropolitana di Catania e dell’Università di Catania, nonché del supporto di esperti volontari e di enti sostenitori locali, nazionali ed internazionali.

La conferenza sarà inoltre preceduta da due giornate di workshop paralleli che verranno ospitati presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania.

Il Comitato Locale Organizzativo, coordinato dalla Dott.ssa Clara Monaco (Associazione Marecamp ODV - ETS), e il Comitato Scientifico guidato dalla Dott.ssa Clara Monaco e dalla Dott.ssa Morgana Vighi (Istituto Tethys Onlus) sono già all’opera per garantire un programma ricco di sessioni tematiche che spazieranno tra ecologia, conservazione, etologia, bioacustica, genetica, salute, anatomia, fisiologia, e nuove tematiche emergenti.

Tra i principali oratori che apriranno le tre giornate della conferenza vi saranno Bruno Cozzi (Fondatore del Centro Studi Cetacei, autore di testi sull'anatomia e la fisiologia dei cetacei di riferimento per tutto il mondo, è stato professore di anatomia veterinaria e neuroanatomia nelle Università di Milano e Padova), Frances Gulland (Presidente della Commissione sui Mammiferi Marini degli Stati Uniti, Ricercatrice presso l’Università della California, Davis, e Veterinaria specializzata in malattie e spiaggiamenti di mammiferi marini), e Philip Hammond (Professore di Ecologia presso l’Università di St Andrews, Scozia, e membro del Comitato della Società per la conservazione dei Mammiferi Marini – SMM, studia le dinamiche di popolazioni di foche e cetacei in rapporto alle variazioni ambientali e alle interazioni con le attività umane).

Sono inoltre attesi circa 500 utenti tra studenti, ricercatori e docenti provenienti dall'area euro-mediterranea che esporranno i propri lavori scientifici sui mammiferi marini. Importante successo per la Città di Catania che per la prima volta, grazie all’impegno di una seria associazione di volontariato (MARECAMP), si può fregiare del titolo di Capitale Europea dei Cetacei, e accende i riflettori su una tematica emergente nel golfo catanese, il quale ospita una ricca cetofauna (balene e delfini) purtroppo costantemente in declino e minacciata da un crescente impatto antropico.

L’assegnazione dell’evento, avvenuta ufficialmente ad aprile 2023, rappresenta un prestigioso riconoscimento internazionale per l’associazione MARECAMP, a coronamento di un impegno costante e duraturo sul campo, e di collaborazioni avute sinora a livello euromediterraneo.

Per tutti gli interessati all’evento, le scadenze alle porte da tenere a mente sono: 17 gennaio invio di abstract per presentazioni orali, poster e workshop scientifici, 29 gennaio candidature studenti volontari, 31 gennaio candidature sponsor ed espositori, 23 febbraio prima registrazione partecipanti, 7 marzo invio di video. Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina web della conferenza.