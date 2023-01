"Il margine incerto": il corpo e l’anima, la comunità, le fasi di passaggio nella conferenza con l’antropologo Dario Piombino-Mascali

Quali sono i processi – fisici, storici, culturali – che accompagnano una società all’elaborazione del lutto attraverso la trasformazione che avviene nel corpo? Come identificare e connotare le fasi che scandiscono in passaggio da uno status a un altro? Si chiama Il margine incerto – anime, corpi e doppie esequie nella Sicilia preunitaria la conferenza che l’antropologo Dario Piombino-Mascali (Università di Vilnius) terrà sabato 14 gennaio alle 19 alla Basilica San Sebastiano di Acireale. Dopo i saluti del Vescovo, Monsignor Antonio Raspanti, e l’introduzione del direttore del Parco Archeologico di Catania e della Valle dell’Aci, Giuseppe D’Urso, Piombino-Mascali parlerà dei suoi numerosi studi sulle mummie dell’Italia preunitaria anche a partire da due dei suoi libri che affrontano l’argomento: “Le Catacombe dei Cappuccini – guida storico-scientifica” (Kalos) e “Lo spazio di un mattino” (Dario Flaccovio editore). Un viaggio emozionante sui rituali della morte in Sicilia e non solo, e in generale sui tempi che scandiscono il passaggio, coinvolgendo i corpi ma anche le anime (ne sono un esempio quelle del Purgatorio, che con i vivi intessono un vero e proprio dialogo). Un’esplorazione affascinante del concetto di margine, che informa di sé la vita quando la morte. Modera Fabio Francesco Grippaldi, storico dell’arte.