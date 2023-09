Convegno congiunto della Commissione Medica Centrale del CAI, della SiMont e della SiMem

Convegno congiunto della Commissione Medica Centrale del CAI (Club Alpino Italiano), della SiMont (Società Italiana Montagnaterapia) e della SiMem (Società Italiana Medicina di Montagna). Per la prima volta nella storia ultra ventennale delle tre società che si occupano di Medicina e Salute in ambiente montano, i loro incontri annuali si svolgeranno congiuntamente in Sicilia. Nicolosi farà da cornice ai tre eventi.

In passato mai tali convegni scientifici avevano avuto luogo a sud di Roma, essendo lo studio di queste pratiche mediche tradizionalmente patrimonio delle regioni alpine. La scelta nasce quindi dalla volontà di venire incontro al desiderio di conoscenza ed approfondimento della classe medica siciliana e meridionale in genere rispetto a pratiche innovative in grado valorizzare l’ambiente montano nella cura di molte patologie e di sostenere un corretto stile di vita per le persone sane. I congressi della SiMont e della SiMem (da giovedì 28 al 30 settembre) sono aperti agli specialisti (medici, psicologi, psicoterapeuti, operatori sanitari interessati) mediante iscrizione, la giornata di sabato 30 settembre vedrà una sessione congiunta con la Commissione Medica del CAI dedicata al trekking, aperta a tutti gli interessati, con larga partecipazione dei soci del CAI in Sicilia.

Gli eventi si svolgeranno prevalentemente presso il centro congressi di Nicolosi, di recente rifunzionalizzato dall’amministrazione comunale, con una sessione prevista venerdì 29 settembre nei locali dell’Ingv di piazza Roma a Catania. Sabato 30 pomeriggio i partecipantii saranno ospiti della prestigiosa sala convegni presso la Sede del Parco dell’Etna a Nicolosi. Domenica 1° ottobre, il CAI Catania organizzerà diverse escursioni per fare conoscere le bellezze dell’Etna ai partecipanti al congresso.

Commissione medica Cai

Convegno Montagnaterapia

Convegno Simem