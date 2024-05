Le criticità del settore sanitario al centro di un convegno promosso dalla Fials

La sanità del futuro e la necessità di una riforma del settore sono i temi al centro del convegno che si terrà a Catania venerdì prossimo, 10 maggio, dalle 9 presso l'auditorium di Palazzo Platamone in via Vittorio Emanuele II, 121. A promuovere l'evento è la Fials Sicilia guidata da Sandro Idonea con l'obiettivo di porre sul tavolo i temi più urgenti del settore. Dal potenziamento degli organici all’abolizione della responsabilità penale di medici e infermieri, fino al riconoscimento agli operatori sanitari della qualifica del pubblico ufficiale per consentire la procedibilità d’ufficio e per raddoppiare le pene.

Oltre a quello di Idonea, sono previsti gli interventi del segretario Fials Catania, Agata Consoli, del segretario generale, Giuseppe Carbone, della segretaria nazionale del coordinamento Donne, Elena Marrazzi, del segretario di Stato per la Salute, Marcello Gemmato, del direttore generale del dipartimento Pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, del direttore del Dasoe, Salvatore Requirez.