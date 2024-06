Prevenzione e sicurezza sul lavoro nell'era digitale al centro del convegno di Inail Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

“Intelligenza artificiale e tecnologie digitali a supporto della salute e sicurezza sul lavoro" è il titolo del convegno, a cura dell’Inail Sicilia, organizzato in collaborazione con l’università di Catania e gli ordini professionali catanesi nell’ambito degli eventi promossi dall’Agenzia Europea per la sicurezza sul lavoro EU-OSHA. L'evento si terrà mercoledì 26 giugno presso l'Hotel Plaza di Catania, in via Ruggero di Lauria 43, dalle 8.30 alle 13.30.

I lavori si aprono con i saluti del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, del direttore regionale Inail Sicilia, Giovanni Asaro, del rettore dell’ateneo, Francesco Priolo. A seguire, il primo panel formativo, sarà moderato dal direttore territoriale Inail Catania, Diana Artuso.

La campagna EU-OSHA "Ambienti di lavoro sani e sicuri" 2023-2025 intende sensibilizzare sull’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e sui luoghi di lavoro e alle sfide e opportunità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In linea con l’approccio "zero vittime" alla mortalità connessa al lavoro, con il quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, nonché con gli obiettivi della strategia digitale europea, la campagna si prefigge di inserire la salute e sicurezza sul lavoro all’interno del dibattito politico di più ampia portata dell’Ue prendendo in considerazione la dimensione di genere nonché le esigenze di specifiche categorie di lavoratori esposti a maggiori rischi. Sono cinque le linee di priorità in cui si articola la campagna: lavoro su piattaforma digitale, robotica avanzata e intelligenza artificiale, telelavoro, sistemi digitali intelligenti e gestione dei lavoratori tramite l’intelligenza artificiale.

Ad illustrare la Campagna EU-OSHA 2023-2025, incentrata su salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale, sarà Francesca Grosso, ricercatrice Inail e referente italiana per le campagne europee di EU-OSHA, mentre Fabrizio Benedetti, coordinatore nazionale della Consulenza tecnica salute e sicurezza, interverrà su intelligenza artificiale e prevenzione in Inail. L’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto dell’attività giudiziaria, la digitalizzazione e la formazione in materia di salute, l’impiego degli assistenti artificiali indossabili per il miglioramento della prevenzione, le opportunità e le sfide della medicina del lavoro nell’era digitale sono gli altri temi al centro del convegno.

A chiusura della mattinata, la tavola rotonda moderata dalla giornalista Patrizia Penna traccerà le conclusioni dell’incontro dando voce ai rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali.