Corri Catania 2023

Domenica 14 maggio, un serpentone festante si snoderà lungo il percorso di 5 km che da piazza Università si muoverà lungo via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini (Piazzale delle Carrozze e viale degli Uomini Illustri), via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Teatro Greco, piazza San Francesco, via Gagliani, via Garibaldi, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia, via San Sebastiano, via Transito, via Auteri, piazza Mazzini, via Garibaldi per arrivare in piazza Duomo e poi far ritorno in piazza Università dove si svolgerà la festa finale.

Ecco i Corri Catania Point nei quali ogni giorno sono disponibili, con un contributo di 5 euro, i kit (maglietta, borsa e pettorale numerato) per partecipare domenica 14 maggio alla corsa-camminata e sostenere il progetto “Auto per la Salute”. Ragazzini generali: Corso Italia 222; Via Umberto 73; c/o Parco Comm. I Portali. Cavallotto Librerie: corso Sicilia 91; viale Jonio, 32. Centro Sicilia: c/o Info Point. Bar Prestipino: c/o CC Etnapolis; c/o Policlinico di Catania. Happy giocattoli: viale Sanzio 52; Via Etnea, 139. Palestre Altair: Via Pantano 38 f; Via Torino 73 (Vulcania); Via F. Riso 11; Via Cifali 31; Via Duca degli Abruzzi 30; Acireale: Via Lazzaretto 25. Parafarmacie Farmissima: c/o Centro Comm. Katanè (piano 1); c/o Superstore Decò, piazza Tivoli; Largo Pascoli 2. Libò Libreria per ragazzi: via R. Imbriani 183. Cus Catania: Cittadella Universitaria, via Santa Sofia 66. Da Danilo Copy&Coffee: via Passo Gravina, 48. Eko Rent: via S.G. alla Rena 32. Stazione di Servizio IP: via Lo Jacono 77 - S. A. li Battiati.