Corri Catania Village, in piazza Università quattro giorni di festa

Cresce l’attesa per Corri Catania, la corsa-camminata di solidarietà che scatterà alle 10 di domenica prossima e anche per il Corri Catania Village che da domani pomeriggio, fino a domenica, sarà attivo in piazza Università. Domani, a partire dalle 15.30, con le finali di Street Soccer Cup, il torneo dedicato ai bambini e ai ragazzi che si è svolto nei mesi di marzo e aprile, si aprirà, infatti, il sipario sul Corri Catania Village. Sport, musica, animazione, fitness, spettacolo e tanto divertimento saranno gli ingredienti del Village nel quale verranno allestiti stand e si svolgeranno numerose attività organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania: domani, dopo lo street soccer seguiranno le esibizioni di pallamano a cura della Figh: Venerdì alle 10.00 spazio alla premiazione del Concorso “Colori e Parole” che vedrà salire sul palco le scuole vincitrici con l’intrattenimento dei Dottori del Sorriso di Teniamoci per Mano Onlus e con l’esibizione dell’orchestra della scuola Montessori Mascagni; mentre nel pomeriggio, dalle 16.30 si alterneranno sul palco esibizioni di danza, canto, teatro e a partire dalle 18.00, sarà il momento del Corri Catania “Talk Show” con gli interventi di tante realtà della città per poi concludere la giornata alle 20.00 con “A Moda Nostra”, l’esibizione dei giovani talenti. Sabato sarà il giorno dello sport e piazza Università diventerà una palestra a cielo aperto con aree sportive dedicate alla ginnastica a cura della Palestra Verginelle; a judo, lotta, karate a cura della Fijlkam; al sollevamento pesi con la Federpesi; spazio anche alla danza in carrozzina e a tante attività a cura di Altair Club che animerà il palco per tutto il giorno. A chiudere la giornata il tango con la performance di Tango Studio Catania. Inoltre, per tutti i giorni del Villaggio, saranno allestiti numerosi stand e si svolgeranno tante iniziative organizzate in sinergia con i partner di Corri Catania. Al Corri Catania Village sarà, inoltre, sempre presente uno stand con disponibili i kit con le magliette di Corri Catania per partecipare domenica alla corsa camminata che scatterà alle 10 in punto da piazza Università.

I PROVVEDIMENTI DEL COMUNE PER IL TRAFFICO

Il Comune di Catania, con un apposito provvedimento, ha istituito per domenica 14 maggio, dalle 8 alle 14 e comunque sino a cessate esigenze, il divieto di transito (sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti) per tutti i veicoli, eccetto i mezzi delle Forze dell’Ordine, i mezzi di soccorso in emergenza e i mezzi dell’organizzazione nelle seguenti vie e piazze: via Etnea, nel tratto compreso tra la piazza Università e la via Argentina, via Argentina, via Sant’Euplio, nel tratto compreso tra la via Argentina e piazza Roma (carr. Sud), piazza Roma carreggiata sud, via Santa Maddalena, via Gesualdo Clementi, piazza Dante Alighieri carreggiata est, via Teatro Greco, nel tratto compreso tra la via Quartarone e via Crociferi, via Crociferi, nel tratto compreso tra via Teatro Greco e piazza San Francesco D’Assisi, piazza San Francesco D’Assisi carreggiata est, via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza S.F. D’Assisi e via Gagliani, via Gagliani, via Giuseppe Garibaldi, nel tratto compreso tra la via Gagliani e via Castello Ursino, via Castello Ursino, piazza Federico di Svevia carreggiata ovest, piazza Federico di Svevia carreggiata Sud, piazza Federico di Svevia carreggiata ovest, via San Sebastiano, via Transito, nel tratto compreso tra la via San Sebastiano e via Auteri, via Auteri, nel tratto compreso tra la via Transito e piazza Giuseppe Mazzini, piazza Giuseppe Mazzini carreggiata est, via Garibaldi, nel tratto compreso tra la piazza Mazzini carreggiata est e piazza Duomo. Inoltre, dalle ore 0.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli destinati al Posto Medico Avanzato in via Carlo Felice Gambino, nell’area destinata a parcheggio, delimitata a nord dalla via Carlo Felice Gambino ed a ovest dalla via Paternò. Lo stesso provvedimento sospende le precedenti ordinanze o atti in contrasto con la presente determina.