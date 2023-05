Masterclass di canto e mastercasting con il M° Enzo Campagnoli

Sarà un incontro di Alta formazione Artistica, organizzato dai due vocal coach tra i più nominati nel territorio siciliano, l'italo-australiana Frances Caponetto e il M° Giuseppe Puglisi.

Ospite d'eccezione il M° Enzo Campagnoli, vocal coach in programmi come Amici di Maria De Filippi, Tu si que vales, Pequenos Gigantes e Direttore d'orchestra al Festival di Sanremo quest'anno secondo con Cenere di Lazza, con il quale i ragazzi che parteciperanno all'evento avranno la possibilità di esibirsi davanti a lui e ascoltare i suoi consigli su come migliorare le loro performances.

Pomeriggio pieno di attività e momento di confronto con tutti i membri del team del percorso di formazione "360 singing artist" i quali si occuperanno di trattare vari argomenti che hanno come fine quello di completare l'artista in tutte le sue sfaccettature: - dalla consulente d'immagine a come stare sul palco; - come scrivere brani inediti e vari altri argomenti.

Per concludere, uno spettacolo finale, presentato da Antonello Musmeci, dove i ragazzi che hanno partecipato al percorso di formazione durante l'anno, esibiranno il proprio brano inedito, risultato di tutto il lavoro di un anno durante le varie masterclass.

