Dusty - Corso di compostaggio domestico online

Riparte a Catania il corso gratuito di compostaggio domestico organizzato da Dusty, grazie a cui è possibile imparare il processo per trasformare i rifiuti organici in un fertile compost per l’orto e il giardino. Per la prima volta l’iniziativa sarà on line – in streaming sulla piattaforma GoToMeeting – nel rispetto delle disposizioni anti-Covid19, ed è riservata ai residenti della città di Catania che siano proprietari di un’area verde esclusiva (non condominiale) di almeno 40mq.

Due le date in programma, in accordo con l’Amministrazione comunale: la prima, venerdì 2 aprile, ha già fatto registrare il sold out; mentre sono ancora aperte le iscrizioni per il secondo appuntamento, martedì 4 maggio. Per aderire occorre registrarsi compilando il modulo disponibile al link https://it.surveymonkey.com/r/ SXKRP93 . Nelle 48 ore che precedono l’evento, gli iscritti riceveranno una mail con le chiavi di accesso per il collegamento sulla piattaforma GoToMeeting.

In entrambe le giornate, il corso si svolgerà dalle 16.00 alle 19.00, e l’accesso è riservato a max 20 partecipanti per volta. Nella prima parte della lezione saranno illustrate le buone prassi per fare la raccolta differenziata e per gestire la frazione umida e il compostaggio; nella seconda parte invece l’attenzione è rivolta sulle tecniche per realizzare il compost, analizzando criticità e soluzioni.



A conclusione del corso sarà consegnato l’attestato di «Compostatore» ai singoli partecipanti, i quali successivamente, riceveranno gratuitamente la compostiera domestica - indispensabile per la trasformazione dell’organico - e avranno diritto a una riduzione sulla parte variabile della TARI (con una specifica istanza al Comune, da presentare entro il 30 giugno di ogni anno).