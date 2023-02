Corso di acquerello - Il Liberty

Sicilia Gaia e @Aquademy organizzano la prima edizione del Corso di Acquerello Liberty nella straordinaria cornice di Villa Ardizzone, una dimora storica in pieno stile Liberty. A Chi è rivolto: Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta all'acquerello, con il desiderio di accrescere il proprio potenziale. Coniugheremo la freschezza dell'acquerello con i decori Liberty. Temi semplici, accessibili a tutti, ma di grande intensità ed effetto decorativo. Realizzerete fregi, ornamenti e decori in stile Liberty, attraverso l'uso di colori pastello, metallizzati e con inserti di foglia oro. Il corso è dedicato a chi vuole accrescere la tecnica e scoprire la freschezza dell’acquerello moderno, Il corso verrà svolto in due giornate.

Programma

Sabato 25/2/2022 4h

- 9,30 introduzione: set-up tavolo di lavoro, i pennelli, le carte i colori.

- 10.00 impugnatura e inclinazione della mano per campiture, sfumature, effetti e cromie.

Coffee break

- 11,00 esercitazioni

- 12,00 introduzione generale alla luce nei soggetti

-12,30 esercitazioni

-13,15 fine lavori / confronto con gli elaborati

- 13,30 fine prima giornata

Domenica 26/2/2023 4h

- 9,30 scelta del soggetto

- 10.00 esercitazione 1 (primi lavori, bozzetti)

Coffee Break

- 11,00 elaborati

-13,15 fine lavori / confronto con gli elaborati

Data 25-26 febbraio - Villa Ardizzone, Viale Mario Rapisardi n. 114, Catania. Quota di partecipazione € 100.00 p.p.(materiale escluso). Il corso verrà attivato con almeno 5 partecipanti. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/b9scoep1TPFQ6Gxf9

Anticipo obbligatorio (comunicheremo le coordinate dopo la prenotazione). INFO: 3928079089



Materiale base occorrente: - 2 bicchieri capienti per l’acqua (anche in plastica) - panno o carta assorbente per pulizia - blocco acquerello o fogli sfusi per acquerello (6 - 10 fogli) - formato A4 o più grandi - 2 pennelli sintetici (meglio se fibra naturale) punta rotonda n°4 e 8 (se possibile anche n°12) - Kit acquerelli base (o più grande) con 12 godet (mattonini colorati) tipo Cotman Confezione Tascabile "Sketchers" 12 Mezzi Godets - o colori a tubetto (marca Schmincke / winsor&newton / Van gogh / Daniel Smith). In vendita all’artistica o su Amazon.