Corso di Filosofia attiva

Ripartono i corsi di Filosofia Attiva proposti da Nuova Acropoli Catania. Appuntamento lunedì 28 settembre alle ore 19:00 in via Verona 19 per riscoprire il valore della filosofia come strumento di crescita per tutti; risveglia l’idealista che c’è in te e diventa protagonista della tua vita e artefice del cambiamento che sogni nella società. Da sempre la filosofia, “amore per la saggezza”, ci ha accompagnato nella conoscenza di noi stessi e del mondo, offrendoci l’opportunità di sperimentare modi di pensare e di vivere che avvicinano alla libertà ed alla felicità.

Per sua natura è “attiva”, perché l’arte di vivere presuppone la pratica degli insegnamenti che man mano facciamo nostri, per apprendere come ognuno può diventare l’artista che abbellisce e modella la propria quotidianità. Durante il corso incontreremo i grandi filosofi d’Occidente e d’Oriente che con i loro insegnamenti ed esempi di vita ci ispirano a migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo. Il corso prevede un incontro settimanale; il linguaggio utilizzato è semplice e diretto. PER INFO: 380 3305167 – catania@nuovaacropoli.it – www.nuovaacropoli.it.