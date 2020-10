In questo particolare momento storico emerge sempre più chiaramente la necessità di uomini e donne capaci, pronti a mettersi a servizio del pianeta e dei suoi abitanti… pronti ad essere utili lì dove necessita.

Ecco perché Nuova Acropoli ha riformulato il corso di formazione al volontariato di cui si fa promotore da oltre 20 anni anni: nascono nuove esigenze e, di conseguenza, nascono nuove soluzioni affinché a ognuno venga data l’opportunità di sentirsi protagonista nella società, parte attiva nella costruzione di un posto più bello e ospitale per tutti. Mercoledì 28 ottobre alle ore 19:00 partecipa alla presentazione online del corso, che prevede la formazione dell’aspirante volontario in tre ambiti specifici: protezione civile, per imparare ad agire in caso di emergenza; supporto umanitario, per imparare ad aiutare chi ha bisogno; ecologia, per imparare a prendersi cura della “nostra casa”.

Alla parte tecnica saranno affiancate delle lezioni di Etica del volontariato: perché essere volontari? Come prestare correttamente servizio? Come gestire le proprie emozioni durante un’emergenza, come affrontare la paura? Come posso, io cittadino, rendermi davvero utile per la società? A ciascun modulo saranno affiancate delle esercitazioni grazie alle quali sperimentare e mettere in pratica quanto appreso in aula. Inoltre, a tutti i partecipanti sarà offerta l’opportunità di affiancare i volontari più anziani in alcuni servizi, di collaborare alla realizzazione delle attività di solidarietà per i bambini delle famiglie disagiate, e di contribuire ad attività ecologiche e ad opere di riqualificazione della città.

Che aspetti? Scopri questa avventura e sperimenta la gioia del lavoro di squadra, il divertimento del mettersi in gioco e conoscere nuove parti di sé. Diventa un volontario e fai la tua parte in città! Manda una mail a catania@nuovaacropoli.it per partecipare.

Gallery