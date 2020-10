Corso 'Disostruzione delle vie aeree'

Un mattinata dedicato alla conoscenza delle tecniche per effettuare manovre di disostruzione delle vie aeree nei lattanti e nei bambini, e imparare a prevenire pericoli e incidenti. L'iniziativa è destinata a mamme, papà, nonne, baby sitter, agli insegnanti e alle educatrici degli asili nido ed a tutti coloro che vivono quotidianamente accanto ad un bambino.

Nello specifico si tratteranno i seguenti temi: - Come effettuare una “buona” chiamata al 118 - Prevenzione di intossicazioni e traumi in casa - Come tagliare gli alimenti per evitare rischi di soffocamento. L’ultima parte sarà dedicata alle manovre di disostruzione pediatrica e per i partecipanti sarà possibile effettuare una prova pratica. Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa Maria Muratore, Mamma, Infermiera ed Istruttrice Bls-d e Pbls-d. Evento a pagamento e su prenotazione.