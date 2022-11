Corso di meditazione e training autogeno

Ti piacerebbe beneficiare di maggiore distensione, rilassamento e poter godere di più serenità e tranquillità? Vorresti apprendere un metodo per imparare a rilassarti e auto-indurti uno stato di maggiore calma? Il Training autogeno è un metodo che ti aiuta a fare tutto questo ed anche a recuperare più facilmente le tue energie fisiche e psichiche. Ogni incontro avrà la durata di circa un'ora e mezza. La sessione consta di parte teorica, esperienze di meditazione, respirazioni e l'apprendimento del training autogeno. Una super lezione di rilassamento, consapevolezza e serenità Tra un incontro l’altro "l'allenamento" al rilassamento continuerà a casa, secondo le consegne impartite di volta in volta.



Le prossime date saranno le seguenti, sempre di sabato pomeriggio: -sabato 3 dicembre - Sabato17 dic - Sabato 7 gennaio - Sabato 28 gen - Sab 4 febbraio - Sab 18 febbraio. Sei incontri sono necessari per apprendere e sperimentare tutto il protocollo. Non è possibile partecipare saltuariamente a questi incontri perchè sono tutti propedeutici. Gli incontri si terranno a San Giovanni La Punta, nel bellissimo centro Yoga Purnima, via G. Carducci n° 16. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo. In sala le scarpe si tolgono, quindi portare/indossare i calzini. Il costo dell'intero corso è di 90 per 6 incontri. Al primo incontro è necessario saldare i primi 20 euro. Prenotazione obbligatoria, posti limitati. Per tutte le informazioni e le prenotazioni contattare il: 3465788897 (Antonella)



TRAINING AUTOGENO - “Training” vuol dire “allenamento”, “autos” vuol dire “da sè” e “genos” significa “che si genera”, perciò l'obiettivo di questa tecnica è rendere la persona in grado di produrre da se un allenamento al rilassamento, al cambiamento psicologico e al controllo di alcuni stati fisici, attraverso una crescente capacità autonoma di “autosuggestione” che inizialmente viene guidata e insegnata da un esperto.



LA MINDFULNESS - La parola Mindfulness è la traduzione del termine "Sati", che in pali ( il linguaggio usato dal Buddha) significa "consapevolezza", "attenzione", ovvero "attenzione cosciente".

In questi anni innumerevoli sono state le conferme scientifiche a sostegno della tesi secondo la quale la pratica della meditazione Buddhista sia in grado di fornire innumerevoli benefici fisici e psicologici, che vanno ben oltre la riduzione dello stress.



Gallery

CHI CONDUCE - Antonella Consoli, psicologa abilitata, istruttrice di mindfulness e training autogeno. Psicoterapeuta in formazione, Organizzatrice di numerosi eventi psicologici ed olistici ( in particolare legati alla meditazione in natura, alla spiritualità e psicologia femminile, alle relazioni, al Risveglio e alla Biodanza) Collabora con diverse riviste di psicologia e spiritualità.