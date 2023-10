Corte Mariella Lo Giudice, al via la Notte della Moda

Countdown per la terza edizione della “Notte della Moda”. L’evento promosso dalla Rete Tam e dal Sistema Moda Italia coinvolge, sul territorio nazionale e in simultanea, numerosi istituti tecnici e professionali. Tra questi anche il “Marconi Mangano” di Catania. Arte a 360 gradi. Moda, musica e poesia per una serata all’insegna dell’estro creativo con particolare attenzione al tema dell’ecosostenibilità. Quest’anno ad accogliere l’iniziativa patrocinata dal Comune di Catania sarà la suggestiva cornice della corte Mariella Lo Giudice. In scena le collezioni realizzate dagli alunni dell’indirizzo Moda del plesso Mangano e l’immancabile tecnica del moulage, fiore all’occhiello dell’istituto di via Besana 12. L’evento, aperto al pubblico, si terrà lunedì 9 ottobre alle 19.