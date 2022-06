Corteo 'Catania Pride'

Sabato 2 luglio 2022 appuntamento a Catania con la parata del 'Catania Pride' al termine della settimana Pride. Il raduno è previsto per le ore 17.00 in Piazza Borgo. Successivamente il corteo si sposterà a Villa Bellini, Piazza Stesicoro e Piazza Università (e non alle Ciminiere come originariamente previsto).

Durante il corteo sarà possibile intervistare la madrina Vladimir Luxuria. La sera, con start alle 23, si saluterà l'edizione 2022 del Catania Pride con il prideparty, che si svolgerà nella nuova location "Blu Beachù" C/O Lido Azzurro, alla Plaia di Catania, in viale Kennedy al civico 11.