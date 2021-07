'Corti in Cortile At The Boozer'

Il 23 luglio saranno ospiti di 'The Boozer' gli amici di Corti in Cortile. Nel corso della serata saranno proiettati i cortometraggi delle passate edizioni del Festival. Le proiezioni saranno all'aperto. Appuntamento per bere insieme e per godere della visione di alcuni dei corti che hanno segnato Corti in Cortile Film Festival.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...